Перенос записей из Drupal 6 в wordpress

Решив, что drupal6 уже устарел, что не хочу заморачиваться с дизайном и поставить какой нибудь стандартный шаблон и для блога мне вполне хватит функциональности wordpress, я стал осуществлять перенос.

Стал искать модули, чтобы выполнить такой перенос. Но натыкался только на статью, о том, как сделать вручную на чистом SQL.

В конце концов эти публикации я и использовал, для того, чтобы выполнить перенос.

Надо сказать, что drupal был практически без настроек. Я не пользовался нестандартными фильтрами ввода и дополнительными полями.

И если перенос дополнительных полей можно описать через SQL, то с фильтрами ввода все гораздо хуже. Часть кода в этом случае пришлось бы писать на php.

Итак, вот источник с параллельным переводом на русский: http://translated.by/you/convert-import-a-drupal-6-based-website-to-wordpress-v2-7/into-ru/trans/

В статье речь идет о версии 2.7, но код подошел и к версии 3.3. База данных за это время не претерпела особых изменений.

В результате выполнения SQL команд база данных была действительно импортирована. Но ссылки на статьи были написаны по русски а мне надо с транслитерацией. Первоисточник то английский, транслитерацию в SQL скрипте предусмотрена не была.

Довольно быстро нашел и функцию транслитерации, на чистом SQL: http://limiter.ru/mysql-transliteraciya-perevod-russkogo-v-translit.html

Вот собственно скрипт, который получился:

DELIMITER $$ DROP FUNCTION IF EXISTS `_fwp_transliterate_2` $$ CREATE FUNCTION `_fwp_transliterate_2`( str TEXT) RETURNS text CHARSET cp1251 DETERMINISTIC SQL SECURITY INVOKER BEGIN declare str2 varchar(2); declare str3 text; declare len int(11); declare i int(11); set str3 = ''; set i = 1; set len = length(str); /*идем циклом по символам строки*/ while i < = len do /*выполняем преобразование припомощи ф-ии ELT */ set str2 = elt( instr( ' ,./АаАБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙйКкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуфХхцЦЧчШшЩщЪъыЫЬьЭэЮюЯя[\]_{}', substr(str,i,1) ), '-', '', '', '', 'A', 'a', 'A', 'B', 'b', 'V', 'v', 'G', 'g', 'D', 'd', 'E', 'e', 'JO', 'jo', 'ZH', 'zh', 'Z', 'z', 'I', 'i', 'J', 'j', 'K', 'k', 'L', 'l', 'M', 'm', 'N', 'n', 'O', 'o', 'P', 'p', 'R', 'r', 'S', 's', 'T', 't', 'U', 'u', 'f', 'H', 'h', 'c', 'C', 'CH', 'ch', 'SH', 'sh', 'SH', 'sh', '\'', '', 'y', 'Y', '', '', 'E', 'e', 'YU', 'yu', 'YA', 'ya', '', '', '', '-', '', '' ); if str2 is null then /* если преобразование не прошло успешно добавляем в рез-т исходный символ */ set str2 = substr(str,i,1); end if; set str3 = concat(str3,str2); set i = i + 1; end while; return lower(str3); END $$ DELIMITER ; TRUNCATE TABLE wp_comments; TRUNCATE TABLE wp_links; TRUNCATE TABLE wp_postmeta; TRUNCATE TABLE wp_posts; TRUNCATE TABLE wp_term_relationships; TRUNCATE TABLE wp_term_taxonomy; TRUNCATE TABLE wp_terms; INSERT INTO wp_terms (term_id, `name`, slug, term_group) SELECT d.tid, d.name, REPLACE(LOWER(d.name), ' ', '-'), 0 FROM drup_term_data d INNER JOIN drup_term_hierarchy h USING(tid) ; INSERT INTO wp_term_taxonomy (term_id, taxonomy, description, parent) SELECT d.tid `term_id`, `category` `taxonomy`, d.description `description`, h.parent `parent` FROM drup_term_data d INNER JOIN drup_term_hierarchy h USING(tid) ; INSERT INTO wp_posts (id, post_date, post_content, post_title, post_excerpt, post_name, post_modified) SELECT DISTINCT n.nid, FROM_UNIXTIME(created), body, n.title, teaser, _fwp_transliterate_2(n.title), FROM_UNIXTIME(changed) FROM drup_node n, drup_node_revisions r WHERE n.vid = r.vid; INSERT INTO `wp_term_relationships` (`object_id`, `term_taxonomy_id`) SELECT `nid`, `tid` FROM `drup_term_node`; UPDATE wp_term_taxonomy tt SET `count` = ( SELECT COUNT(tr.object_id) FROM wp_term_relationships tr WHERE tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id ); INSERT INTO wp_comments (comment_post_ID, comment_date, comment_content, comment_parent, comment_author, comment_author_email, comment_author_url, comment_approved) SELECT nid, FROM_UNIXTIME(timestamp), comment, thread, name, mail, homepage, status FROM drup_comments; UPDATE `wp_posts` SET `comment_count` = (SELECT COUNT(`comment_post_id`) FROM `wp_comments` WHERE `wp_posts`.`id` = `wp_comments`.`comment_post_id`);

На этом можно и закончить. Или привести несколько примечаний или шагов о использовании скрипта:

Пошаговая инструкция:

1. Установить и настроить wordpress

2. Сделать резервные копии БД drupal-а и wordpress-а

3. Залить БД drupal-а в БД wordpress-а

4. Отредактировать приведенный выше скрипт:

— заменить префикс wp_ на префикс таблиц БД wordpress-а.

— заменить префикс drup_ на префикс таблиц БД drupal-а.

5. Выполнить полученный скрипт.

Примечания:

Все операции по резервному копированию и выполнению скриптов можно выполнять из PhpMyAdmin, однако это не всегда удобно. На больших базах данных могут выдаваться различные ошибки: о превышении допустимого времени выполнения или о слишком большом размере переданного файла. Поэтому как правило для резервного копирования и восстановления из копии, с Mysql я работаю через SSH консоль c использованием утилит mysql и mysqldump.

Выполнить собственно конвертирующий скрипт можно как из консоли, так и через PhpMyAdmin.

Вот например скрипт создающий дампы двух баз данных и копирующий их в третью:

pass='password1' user='user1' db='db1' host='server1' pass2='password2' user2='user2' db2='db2' host2='server2' pass3='password3' user3='user3' db3='db3' host3='server3' sqlfile=$db'_'`date +%Y_%m_%d`'.sql' sqlfile2=$db2'_'`date +%Y_%m_%d`'.sql' echo 'dump first db' mysqldump --host=$host --user=$user -p$pass $db > $sqlfile echo 'dump second db' mysqldump --host=$host2 --user=$user2 -p$pass2 $db2 > $sqlfile2 echo 'upload first sql file to db3' mysql --host=$host3 --user=$user3 -p$pass3 $db3 < $sqlfile echo 'upload second sql file to db3' mysql --host=$host3 --user=$user3 -p$pass3 $db3 < $sqlfile2 echo 'end'

После выполнения скрипта две первые базы будут скопированы в третью? а в текущей папке будут созданы sql файлы с дампами.